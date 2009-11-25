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Kültür-Sanat

AP film ödülünü 'LUX' filmine gitti

Avrupa Parlamentosu film ödülü "LUX", bu yıl Fransız yönetmen Philippe Lioret'nin "Welcome" adlı filmine verildi.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - Avrupa Parlamentosu film ödülü "LUX", bu yıl Fransız yönetmen Philippe Lioret'nin "Welcome" adlı filmine verildi.

Film, Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde yaşayan ve Manş denizini yüzerek geçmeye çalışan kaçak bir Iraklı Kürt göçmen gencin hayatını anlatıyor.

Fransız hükümetinin sonbahar aylarında Calais'de kaçak göçmenlerini yaşadığı barakaları yıkması, ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Avrupa Parlamentosu, filmin 23 AB ülkesinde gösterimi için gerekli altyazı masrafı olan 87 bin avroyu kendi bütçesinden ödeyecek.

Aynı ödül, 2007 yılında "Yaşamın Kıyısında" adlı filmiyle Almanya'da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın'a verilmişti.

Avrupa Parlamentosu, üyelerinin oylarıyla, kültürel çoğulculuk ve zenginlik ilkesiyle, Avrupa değerlerini ön plana çıkaran en iyi filme her yıl bu ödülü veriyor.

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