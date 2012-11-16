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AP eski Milletvekili Feleknas Uca sınırdışı edildi

248 kutu B1 ile Diyarbakır'a geçerken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Feleknas Uca dün gece savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından sınırdışı edildi

16 Kasım 2012 11:34

Ruken Tuncel

Açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlüler için yurt dışından 248 kutu B1 vitamini getiren ve getirdiği B1'lerle beraber gözaltına alınan eski AP Milletvekili Feleknas Uca dün (15 Kasım 2012) gece serbest bırakıldı.

 

Uca, Diyarbakır'a gitmek üzereyken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Vitaminlerin bildirimi olmadığı için gözaltına alınan Uca'nın ilaçlarla ilgili " bu vitaminleri ölüm orucundaki tutsaklar  için getirdim" demesi üzerine devreye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü girdi. İki gece gözaltında tutulan Uca, emniyet ifadesinde Türkçe bilmediği için anadili Kürtçe'de tercüman istedi. Uca'nın dün gece emniyette sorgusu yapılması beklenirken savcılığa sevk edildi. 21.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan Uca, buradaki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve sınırdışı edildi. 

 
T24'e konuşan Uca'nın Avukatı Ramazan Demir, "zorlayarak bir örgüt ilişkisi kurulmaya çalışıldı" dedi.
 
Demir "Savcı Uca'ya 'vitaminleri örgüt talimatıyla mı getirdiniz?' şeklinde sorular sordu. Telefonunda bulunan bazı Kürtçe türküler bile soruldu. Delil yaratmak istediler fakat başarılı olamadılar. Vitaminlerden yola çıkıp örgüt aradılar" şeklinde konuştu.
 
Demir, Uca'nın savcılık sorgusunda Kürtçe tercüman olarak emniyette belgeleri çevirmekle görevli bir polisin gönderildiğini söyledi. Emnniyette kalan 248 kutu B1'i de almak için başvurduklarını belirten Demir, vitaminlerin kendilerine verilmediği belirtti.
 

 

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