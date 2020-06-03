AP: Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Ocak ayında Çin'in Koronavirüs bilgilerini saklamasından şikayetçiydi

Dünya Sağlık Örgütü’nün iç görüşmelerinde tespit edilen şikayetlere göre örgütün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk günlerinde Çin’den bilgi almakta zorlandığı ortaya çıktı. Tespit edilen yeni görüşmeler DSÖ’nün Çin’in salgını ele alış biçimine ilişkin resmi görüşlerinin aksini gösteriyor.
Association Press’in (AP) bulduğu kayıtlar, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin 6 Ocak haftasında gerçekleşen toplantılıarda Pekin yönetimini virüs riskini dünyayla net paylaşmamakla suçladığı görüldü.
Çin, Covid-19’un bulaşıcı olduğunu 20 Ocak’ta hazırladı açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum ilan etmesi 30 Ocak oldu.
AP’nin bulduğu kayıtlarda epidemolog ve DSÖ Covid-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove’nin “Burada çok az bilgiyle ilerliyoruz. Doğru planlama için bu belli ki yeterli değil” derken DSÖ’nin Çin yetkililerinden Gauden Galea’nın “Öyle bir durumdayız ki Çin devlet kanalında yayınlanmadan 15 dakika önce bize bilgileri veriyorlar” diyor.
Dünya Sağlık Örgütü, salgının başlangıcında Çin’in adımlarının arkasında olduğu için eleştiriliyor, yeterli derecede hızlı bilgilendirme yapmadığı belirtiliyordu.
Dünya Sağlık Örgütü Çin Ofisi, AP’nin kayıtları hakkında açıklama yaptı. Yanıtta “Ekibimiz gece gündüz örgütün kural ve düzenlemelerine uygun olarak, bütün üye ülkeleri eşit derecede bilgilendirmek ,.,n çalıştı” ifadeleri yer aldı.