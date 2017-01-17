AP başkanlık seçiminin favorisi Tajani

Hristiyan Demokrat Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı İtalyan Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçiminde 683 geçerli oydan 274’ünü alarak, şu ana kadar en iyi sonuca ulaşmış oldu. Sosyal demokratların adayı İtalyan Gianni Pittella ise 183 oy ile ikinci sırayı aldı.

Adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için oylama bugün ikinci tura kaldı. AP’nun görevden ayrılacak başkanı Martin Schulz’dan boşalacak göreve Tajani ile Pittella dışında dört küçük gruptan da aday gösterildi. Bu adaylar ilk turda toplam 226 oya ulaştılar.

Belçikalı liberal politikacı Guy Verhofstadt bu sabah adaylığını geri çekerek, 68 vekilden oluşan Liberal Parlamento Grubu'nu Avrupa Halk Partisi'nin adayı Tajani’yi desteklemeye çağırdı. Ayrıca liberaller ile Avrupa Halk Partisi Parlamento Grubu geri kalan yasama döneminde işbirliğine gitmeyi kararlaştırdı. Her iki grubun yazılı açıklamasında, “Birçok kanattan milliyetçi ve popülistler AB’ni içten ve dıştan tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı Avrupa yanlısı bir koalisyon gerekli” denildi.

AP yönetmelikleri uyarınca aday mutlak çoğunluk oylarını aldığı anda ilk turda seçilmiş oluyor. Bunun için Tajani ve Pittella’nın diğer AP gruplarının adaylarını geri çekmesine ve bu iki adaydan birini desteklemesine ihtiyacı var. Mutlak çoğunluk üç turda sağlanamazsa o zaman en iyi oy oranına sahip iki aday arasında seçim yapılması öngörülüyor ve bu seçimde basit çoğunluk yeterli oluyor.

Avrupa Halk Partisi (EVP) 210 vekil ile Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubunu oluşturuyor. Sosyal demokratlar 189 vekil ile ikinci sırayı alıyor. AP toplam 751 sandalyeye sahip.

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