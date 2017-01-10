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Dünya
Deutsche Welle

AP başkanlığı için gizli anlaşma

AP başkanlık seçimlerine bir hafta kala, Martin Schulz’un halefinin kim olacağı konusunda tartışmalar yoğunlaştı. Avrupa Halk Partisi, başkanlık seçimi konusunda gizli bir anlaşmayı açıkladı.

10 Ocak 2017 15:03

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı bir hafta sonra belli olacak. Avrupa Halk Partisi, salı günü yasama döneminin yarısı boyunca parlamentoyu yönetmek için muhafazakar bir isme Sosyal Demokratların destek vereceğine ilişkin bir yıllık gizli bir anlaşmaya dair belgeler yayınladı.

Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, verilen sözlerin tutulması konusunda uyarıda bulundu.

Meclis grubuna hitaben bir mektup yazan Weber, "Her kim ki iyi bir geleneği yıkar ve imzası artık bir değer teşkil etmezse, o kişi Avrupa Parlamentosu'nun bir kurum olarak istikrarını da sarsar. Anlaşmamızı bozanlar, bu tarz Avrupa karşıtı güçlerin nüfuz kazanmasının tüm sorumluluğunu da taşır” dedi.

Schulz ve Weber'in imzası

Avrupa Halk Partisi ile Sosyal Demokratlar, Sosyalistler ve Liberallerin anlaşma yaptığı konusunda uzun süredir spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak taraflar hep sessiz kalmayı tercih etmişti.

Schulz ve Weber'in imzasını taşıyan 24 Haziran 2014 tarihli belgede, Sosyal Demokratlar'ın Avrupa Parlamentosu yasama döneminin ilk yarısında, Avrupa Halk Partisi'nin de ikinci yarısında başkanlığı kimin yürüteceğini belirleyeceği konusunda anlaştıkları görülüyor.

Sosyalistlerin adayı Pittela

Sosyalistler 17 Ocak'taki seçimlere kendi adayları Meclis Grup Başkanı Gianni Pittela ile katılıyor.

Sosyalistler aksi takdirde AB'nin tüm üst düzey pozisyonlarının –Komisyon, Konsey ve Parlamento başkanlığı- muhafazakârlar tarafından yönetileceğini vurguluyor.

Avrupa Halk Partisi'nin adayı Antonio Tajani. Bu iki ismin yanı sıra dört kişi daha başkanlık için yarışıyor. Ancak hiçbiri çoğunluğa sahip görünmüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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