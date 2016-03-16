AP Başkanı zirveden umutsuz



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz mülteci krizinin üstesinden gelebilmek için Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılacak olan zirve buluşmasının başarıya ulaşacağından şüpheli olduğunu söyledi. Schulz, Funke medya grubu gazetelerine verdiği demeçte, ‘bazı konularda ilerleme sağlanabileceğini, ancak nihai anlaşmaya varılması' hususunda kötümser olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile kalıcı anlaşma sağlanabilmesi için önce 160 bin mültecinin AB ülkelerine dağıtılmasıyla ilgili mekanizmanın çalıştırılması gerektiğini belirten Martin Schulz, “Macaristan'ın payına sadece bin 294 mülteci düşüyor ama Başbakan Orban kararla ilgili referandum yaptıracağını ve mülteci krizinin Almanya'nın problemi olduğunu söylüyor” dedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı, Birlik Konseyi'nde oybirliği ile karar alınabildiği için, bu tartışmanın sürmesi nedeniyle daha iyimser olamadığını ifade etti.

‘AB projesi iflas edebilir'

Martin Schulz Avrupa Birliği'nin görüş birliğine varamamasının tehlikelerine işaretle, “Avrupa, kaçış nedenlerini dikkate alan çözüm stratejisi geliştirmeli, aksi takdirde AB dağılabilir” dedi. Birlik üyelerinin arasının açılmakta olduğuna işaret eden Avrupa Parlamentosu Başkanı, üyeler arasındaki uyuşmazlığın AB'nin sonunu getirebileceğini ve ‘her proje gibi AB projesinin de başarısızlığa uğramasının mümkün olduğunu' vurguladı.

Martin Schulz Türkiye'den basın özgürlüğüne saygılı olunmasını istedi ve Kürt meselesinin askeri yoldan çözüme kavuşturulamayacağını Ankara'nın idrak etmesi gerektiğini söyledi. AB'nin diğer konularda Türkiye'ye kolaylık gösterebileceğini ve örneğin tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılıp vize kolaylığı sağlanabileceğini ifade eden Schulz, mültecilerin ülkelerinin yakınında hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkiye'ye ek para yardımı yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

‘Vize mecburiyeti kalkmamalı'

Martin Schulz gibi AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da kendilerini çetin bir görevin beklediğini ve çözüm önerilerine 28 üye ülkenin de kabul edebileceği şekli vermenin son derece zor olduğunu söyledi. Tusk, dün Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, cuma gününe kadar sonuca varılabilmesi için, hazırlanan konu başlıklarının AB ülkeleri arasında teker teker karara bağlanması gerektiğini belirtti. AB Konsey Başkanı Tusk Türkiye ile işbirliğinin iltica konusuyla sınırlı olmayıp, vizesiz seyahat, terörle mücadele ve ekonomik ilişkileri de kapsadığını söyledi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in Genel Sekreteri Andreas Scheuer, mülteci krizindeki işbirliği karşılığında Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasına karşı olduklarını tekrarladı. Türkiye'deki güvenlik ortamına işaret eden Scheuer ‘75 milyon Türk'e vizesiz seyahat imkanı tanınmasını istemediklerini ve Türkiye ile sadece vize kolaylığı konusunun müzakere edilebileceğini' sözlerine ekledi.