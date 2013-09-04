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Dünya

'Türkiye Suriye’ye müdahalede bulunabilir'

Schulz: Bölgeye askeri müdahaleye gerek kalmaması için Rusya olmak üzere konunun muhatabı ülkelerle görüşme konusunda Türkiye anahtar rol oynuyor

04 Eylül 2013 12:12

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Suriye krizinde Türkiye’nin anahtar rol oynadığını belirtti. Schulz, “Türkiye’nin bölgede önemli bir güç olduğu ve olası durumda Suriye’deki iç savaşa askeri gücüyle müdahalede bulunabileceği unutulmamalı” dedi.

Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Schulz, Türkiye’nin insani anlamdaki tutumunu örnek gösterdi. Schulz, şunları söyledi: “Türk hükümeti ve halkına Suriyeli mültecileri kabul edip gösterdikleri misafirperverlikten dolayı saygı duyuyorum. Hiçbir ülke Türkiye’nin insani yardım konusunda sergilediği tavrı gösteremedi. Bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederim. Türkiye’nin bölgede önemli bir güç olduğu ve olası durumda Suriye’deki iç savaşa askeri gücüyle müdahalede bulunabileceği unutulmamalı. Umarım böyle bir durum olmaz. Ayrıca bölgeye askeri müdahaleye gerek kalmaması için taraflar ve özellikle Rusya olmak üzere konunun muhatabı ülkelerle görüşme konusunda Türkiye anahtar rol oynuyor.”

 

Üyeliği de destekliyorum

 

Schulz, konuşmasında Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini her zaman olduğu gibi desteklediğini belirterek, “Türkiye’nin AB üyeliğinin ne kadar önemli olduğu şu anda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Güçlü ve denge unsuru bir ülke olması, hem Akdeniz hem de Karadeniz’le sınırının olması büyük avantaj” diye konuştu.

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