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BBC Türkçe

AP Başkanı: Türkiye'nin bazı tercihleri büyük endişe yaratıyor

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Antonio Tajani, Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığıyla ilgili konuştu

19 Şubat 2017 18:23

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Antonio Tajani, Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığıyla ilgili konuşurken "başta haber alma özgürlüğü" olmak üzere Türkiye'nin "son zamanlarda yaptığı bazı tercihlerin büyük endişe yarattığını" söyledi.

İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan Tajani, "Türkiye (AB'ye) üyeliğe aday. Bu gerçekleşebilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye kilit önemde bir muhatap. Göçmenler konusunda yaptığımız anlaşma işe yarıyor. Ancak AB üyeliği adaylığına gelince, son zamanlarda yaptığı bazı tercihler büyük endişe yaratıyor. Başta da haber alma özgürlüğünün korunması konusu geliyor. Türkiye bir dost ülke ancak kurallarımıza saygı göstermeli."

Antonio Tajani, Avrupa'da popülist hareketlerin yükselişiyle ilgili olaraksa "Çözüm, bu partilere saldırmak değil. Bugüne kadar verilen yanıtlardan hoşnutsuz kalarak bu partilere oy veren yurttaşlara cevap vermektir" dedi.

ABD'de Donald Trump'ın politikalarına tepki olarak Avrupa'nın "bugüne kadar yapamadığı sıçrayışı" gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt verirken de Tajani, Trump'ın "Avrupa'da bir onur uyanışına neden olduğunu", "Bu sayede Avrupa'nın daha güvenilir ve daha yetkili olarak görülebileceğini" söyledi.

Tajani, "ABD'nin dostu olmak, boyunduruğu altında olmak anlamına gelmiyor" diye de ekledi.

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