AP Başkanı Tajani: AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin ancak Türkiye'de idam cezası geri getirilmesi halinde son verilebileceğini ifade eden Tajani, AB'nin Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin kabul edilemez olduğu mesajını çok net bir şekilde vermesi gerektiğini söyledi. Tajani, "Ancak bu durumda Türkiye-AB arasındaki diyaloğun kesilme ihtimali artar" dedi.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Tajani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde AB'nin Türkiye'ye ilişkin bazı endişelerini dile getirdiğini söyledi.

"Türkiye ile konuşmaya devam edersek tutumunu değiştirmesini sağlayabiliriz"

Tajani, "Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda" diye konuştu.

Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin ikili ilişkilerin seyrine bağlı olacağını ifade eden Tajani, "Türkiye ile sürekli olarak konuşmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde bazı konularda Türkiye'nin tutumunu değiştirmesini sağlayabiliriz" dedi.