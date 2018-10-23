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Dünya

AP Başkanı: Sadece katiller değil emri verenler de adalet önüne çıkmalı

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Avrupa Parlamentosu'na başvurdu

23 Ekim 2018 22:26

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz AP'ye başvurduğunu belirterek, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Tajani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı 'in AP'ye başvurduğunu bildirdi.

Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.

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