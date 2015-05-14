T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AP Başkanı Martin Schulz'a Şarlman Ödülü

Avrupa'nın birleşmesine büyük katkıda bulunan kişilere verilen Şarlman Ödülü'nün bu yılki sahibi Schulz'a ödülü Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da katıldığı bir törenle sunuldu.

14 Mayıs 2015 17:12


Almanya'nın Aachen kentinde 1950 yılından beri verilen ödüle Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz layık görülmüştü.

Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Sorunları yadsımak yerine üzerine giden Schulz, Avrupa demokrasisi için mücadele veriyor" dedi.

Ödül heyeti tarafından yapılan açıklamada Schulz'un Avrupa demokrasisinin yaşatılmasının mükemmel bir temsilcisi olması sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtilmişti. Martin Schulz'un bir öncü düşünür olarak Avrupa Parlamentosu'nun, parlamentarizmin ve demokratik meşruluğun güçlendirilmesine hizmette bulunduğu ifade edilmişti. Sosyal demokrat siyasetçinin, vatandaşların arzularını önemsediği ve halkın Avrupa'yla özdeşlik kurmasını güçlendirdiği vurgulanmıştı.

Ödülü daha önce kimler aldı?

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2014 yılındaki sahibi dönemin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy olmuştu. Ödüle layık görülenler arasında ABD eski Başkanı Bill Clinton ve Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupaSchulzAlmanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckAachenAvrupa Parlamentosu Başkanı Martin SchulzSchulz AvrupaAvrupa ParlamentosuAvrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van RompuyABDBaşkanı Bill ClintonFransaCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24