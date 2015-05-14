AP Başkanı Martin Schulz'a Şarlman Ödülü



Almanya'nın Aachen kentinde 1950 yılından beri verilen ödüle Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz layık görülmüştü.

Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Sorunları yadsımak yerine üzerine giden Schulz, Avrupa demokrasisi için mücadele veriyor" dedi.

Ödül heyeti tarafından yapılan açıklamada Schulz'un Avrupa demokrasisinin yaşatılmasının mükemmel bir temsilcisi olması sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtilmişti. Martin Schulz'un bir öncü düşünür olarak Avrupa Parlamentosu'nun, parlamentarizmin ve demokratik meşruluğun güçlendirilmesine hizmette bulunduğu ifade edilmişti. Sosyal demokrat siyasetçinin, vatandaşların arzularını önemsediği ve halkın Avrupa'yla özdeşlik kurmasını güçlendirdiği vurgulanmıştı.

Ödülü daha önce kimler aldı?

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2014 yılındaki sahibi dönemin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy olmuştu. Ödüle layık görülenler arasında ABD eski Başkanı Bill Clinton ve Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand da bulunuyor.