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Dünya

AP Başkan Yardımcısı Lambsdorff: Erdoğan anlamıyor, Türkiye ile müzakereler askıya alınmalı

'Türkiye’de sadece basın özgürlüğü değil, AKP hükümetinin uygulamalarıyla hukuk devleti de tehlike altında'

17 Ocak 2015 10:40

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin en önemli destekçilerinden birisi olan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Lambsdorff, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetiyle müzakereleri yürütmenin bir anlamı kalmadığını belirterek "Müzakereleri askıya alalım" çağrısı yaptı.

Zaman'dan İsmail Çevik'in haberine göre, Türkiye’de medyaya yönelik baskının arttığına ve hükümeti eleştiren gazetecilerin hapse girdiklerini ve işlerini kaybettiklerine dikkati çeken Lambsdorff, yaptığı basın açıklamasında "Türkiye’de basın özgürlüğü tehlikede. Birçok gazeteci hükümeti eleştirdiği için ya hapiste ya işini kaybetmiş durumda. AB ile üyelik müzakereleri yürüten bir ülkede bunlar kabul edilemez olduğu konusunda bütün demokratlar  birleştiler. Eğer Erdoğan bunu anlamıyorsa, onun hükümetiyle müzakereleri devam ettirmenin bir anlamı yok. Müzakereler askıya alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkileri yeni bir temele taşınması gerektiğini söyleyen Lİberelların Başkanı Lambsdorff, açık ve demokratik bir ülkenin göstergelerinin özgür ve çoğulcu toplum olduğunu bunun aynı zamanda AB’ye üyeliğin şartlarından olduğunu kaydetti. „Bu göstergeler artık Türkiye’de yok. 14 Aralık 2014’te özellikle Zaman’daki gözaltı ve Samanyolu’ndaki tutuklama ile AKP’nin otoriter tedbirleri kullanarak muhalefeti susturmak istediğini gösteriyor. Ki Zaman ve Samanyolu, Hizmet Hareketi’ne yakın olmaları hiçbir önemi yok. Hiç şüphesiz legal ve rahatsız edilmeden çalışma hakları var“ dedi. Savcılığın Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı terör suçundan soruşturmasını “gerçek dışı” şeklinde yorumlayan Lambsdorff, Türkiye’de sadece basın özgürlüğü değil AKP hükümetinin uygulamalarıyla hukuk devletinin de tehlike altında olduğunu vurguladı.

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