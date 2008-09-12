AP: Basın özgürlüğüne gölge düştü

Medya yeniden yapılandırılmalı

Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ülkenin ön önemli medya patronu arasında yaşanan tartışma basın özgürlüğüne gölge düşürdü.Uluslararası haber ajansı AP'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında son günlerde yaşanan tartışma haber oldu. Haberde Başbakan Erdoğan'ın Aydın Doğan üzerinde oluşturduğu baskının basın özgürlüğüne gölge düşürdüğü belirtildi.Erdoğan'ın Aydın Doğan'ı gazete ve televizyonlarını kullanarak iş takipçiliği yapmakla suçladığı görüşüne yer verildi. Haberde Erdoğan ile Aydın Doğan arasındaki tartışmanın nasıl başladığı da belirtildi.Yardım kuruluşu Deniz Feneri'nin Almanya'daki faaliyetlerinin Alman savcılığı tarafından incelenmeye başlandığı ve yolsuzluk soruşturmasının hükümet yanlısı bir televizyon kanalına kadar uzadığı vurgusu yapılarak, Doğan medya grubunun bu olayı haber yapmasının Başbakan Erdoğanı kızdırdığı görüşüne yer verildi.