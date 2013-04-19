AP, 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, 2012 Türkiye İlerleme Raporunu, 75’e karşı 451 oyla kabul etti.

Strasbourg’da düzenlenen Genel Kurul toplantısında, Türkiye Raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan rapor ve değişiklik önergeleri oylandı.

Değişiklik önergeleri arasında bulunan PKK’nın “terör örgütü” olduğuna dair ifadelerin rapordan çıkartılmasını içeren maddeler reddedildi.

Raporda, Türkiye ile Avrupa üyelik müzakerelerinde altı başlığın açılması da yer aldı.

Raporda barış süreci memnuniyetle karşılanırken, Balyoz davasında çıkan mahkûmiyet kararlarına işaret edilerek, benzer davalarla ilgili kaygılar dile getirildi.

Türkiye ile İsrail arasındaki diyalogun tekrar başlamasına destek verildiğinin belirtildiği raporda, Kürt sorunuyla ilgilenen çok sayıda gazeteci ve yazar ile Kürt siyasetçi, sendikacı, hukukçu ve aktivistin KCK davasında yargılanmasından duyulan kaygı belirtildi.

Müzakare başlıklarının açılmasına destek

Taraf ’a konuşan Avrupa Birliği Uzmanı Can Baydarol, rapor hakkında şu ifadeleri kullandı: “Burada önemli olan 3-4 tane nokta var. Bir tanesi altı tane müzakere başlığının açılması desteğidir. Alman Hıristiyan Demokrat Parti’nin bunu savunuyor olması Merkel Almanyası’nın önemli bir siyasi tavır değişikliği olduğu anlamına gelir.” AP’nin barış sürecine tam destek verdiğini belirten Baydarol şöyle devam etti: “İki tane Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek kişinin katılımı meselesi şimdilik rafa kalkmış gibi duruyor. Ancak hızlı bir şekilde gündeme gelecektir. AP’nin Türkiye’deki açılım sürecine verdiği destek anlamında da Türkiye’den toplumsal bir konsensüs bekliyorlar. MHP ve CHP’yi de barış sürecine destek vermeye davet ediyorlar. Sürece tam destek verdiklerini belirtiyor ve konsensüs sağlanması gerektiğinin altını çiziyorlar. Altı müzakere başlığına bir an önce başlanırsa Türkiye’de AB süreci yeniden canlanır.”





Çok olumlu bir rapor

Raporun birçok bakımdan olumlu olduğunu belirten AP Yeşiller Grubu siyasi danışmanı Ali Yurttagül, “Oylamada AP ilk defa Yeşillerden Hıristiyan Demokratlar’a kadar birlikte hareket etti. Türkiye’ye yönelik eleştirilerinde de Türkiye’nin üyelik sürecinde verdiği perspektifte de tutarlı bir rapor oldu” dedi.



Türkiye’nin bölgedeki rolünün ve iç barış arayışının AP’den destek bulduğunu söyleyen Yurttagül şunları kaydetti: “İlk defa Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye karşıtları çok marjinal kaldılar. Hıristiyan Demokrat milletvekilleri de ilk defa aktif şekilde Türkiye’nin üyelik sürecine destek verdi. İlk defa altı başlığın açılması dile getirildi. Başlıklar meselesinde parlament0nun tümden tavır değiştirdiği görülüyor. Daha öncesinde bu tür oylamalarda Yeşiller, Liberaller azınlıkta kalıyordu. Bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs’tan gelen klasik Türkiye’nin önünü kapamaya yönelik girişimler sonuç vermedi. AP, Türkiye’ye barış konusunda tam destek verdiği gibi bütün siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu sürece destek vermeye çağırıyor.”