Aort damarı normalin 3 katına çıktı

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- 42 yaşında 2 çocuk babası Erman Dalyancı birden merdiven çıkamamaya, uzun yürüyüşler yapamamaya başladı. Dalyancı\'ya 100 binde 1 görülen aort anevrizması teşhisi koyuldu. Hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda “Marfan Sendromu” tanısı da aldı. Erken teşhisin yüksek önem taşıdığı hastalık, Dalyancı\'da teşhis edildikten sonra eğer damar yırtılmış olsaydı yapılacak bu ameliyat yüksek ölümcül risk taşırdı. Ama erken teşhis sayesinde damar yırtılmadan ameliyata alındığı için bu risk yüzde 3’e kadar azaldı. Dalyancı\'nın kalp damarı normalde tehlikeli olan sınırın yaklaşık 3 katına çıktı ve 15 cm çapına kadar ulaştı. Dalyancı, 10 kişilik bir ekip ile ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi\'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Korhan Erkanlı, baloncuk haline gelen kalp damarının patladıktan sonra ölüm riskinin çok yüksek olduğunu ve Marfan Sendromu olan hastalarda erken teşhis edildiğinde ameliyat riskinin yüzde 1 gibi düşük bir oran olduğunu söyledi. Doç. Dr. Erkanlı, genetik bir mutasyondan dolayı meydana gelen Marfan Sendromu\'nun tüm vücudu etkileme riski olsa da sıklıkla kalp damarlarını etkilediğini açıkladı.

\"UZUN BOYLU, YÜKSEK DAMAĞI OLAN, EKLEMLERİ ESNEK OLANLARDA MARFAN SENDROMU OLABİLİR\"

Marfan Sendromu\'na sahip olanların uzun boylu, damak yüksekliği, elde veya eklemlerde ileri derecede esnekliğe sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Erkanlı düzenli muayenenin önemli olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Düzenli kontrol ile damar patlamadan ya da yırtılmadan yakalanmasına olanak sağlar. Bu şartlarda yapılan ameliyatın riski yüzde 1 iken, patladıktan sonra ameliyat yapılırsa ameliyatın riski yüzde 20, yüzde 30 gibi oranlara çıkabiliyor. O nedenle erken yakalamak bu hastalıkta çok ciddi bir avantaj.\"

\"ANİ ŞUUR KAYBI OLABİLİR\"

Doç. Dr. Erkanlı, hastalığın sinsi bir seyrinin olduğunu, uzun yıllar sinyal vermediğini belirtti, \"Belli bir yerden sonra damarda patlama ve diseksiyon dediğimiz yırtılma atakları olabilir. Bu da çok ağır bir semptomlar bütünüyle karşımıza çıkabilir. Hasta tamamen şuur kaybıyla, ani kalp durmalarıyla, çok şiddetli göğüste yırtılma ağrısı gibi bir ağrıyla bir anda şuuru kaybolabilir hastanın. Kalp cerrahisinde de en ağır tablo budur\" dedi.

\"15 SANTİMETRELİK ANEVRİZMA MEVCUTTU\"

Hasta Dalyancı\'nın kalpten çıkan aort damarında çok ciddi bir genişleme bulunduğunu belirten Doç. Dr. Erkanlı, \"Yaklaşık 14-15 santimetreye varan bir anevrizması mevcuttu hastamızın. Aort kapağında da ileri derecede kaçak vardı. Bu hastaya önce tanıyı koyduktan sonra gerekli tedavi sonrasında ameliyata aldık. İleri derecede genişlemiş olan damarı çıkararak aort kökü ile birlikte kapakçığı değiştirdik\" dedi.

\"ANEVRİZMADA SINIR 5 SANTİMETREDİR\"

Aort anevrizmalarının bazı sendromlar ile ilişkili olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Korhan Erkanlı, \"Marfan Sendromu bunlardan biri. Bu tür sendromlar ile birlikte aort anevrizması karşımıza çıkıyor. Özellikle bu Marfan Sendromu hastalarında aort anevrizmaları çok hızlı genişlemektedir. Bu nedenle hastaların yakın takibi çok önemli. Aort anevrizmasında sınır 5,5 santimetredir ancak Marfan Sendromu olduğu zaman, patlama, yırtılma riski olduğu zaman bu sınır 5 santimetrenin altına kadar iner. Bu hastamızda ise o kadar ilerlemişti ki tehlikeli boyutlara gelmişti. Çok ileri derecede bir anevrizmaydı karşımıza çıkan\" dedi.

\"MERDİVEN ÇIKARKEN ZORLANIYORDUM\"

Yürüdüğünde, merdiven çıktığında nefes darlığı yaşadığını söyleyen ve bu şikayetle doktora başvuran Dalyancı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Merdiven çıkarken bir iki kat çıktıktan sonra bekliyor ve tekrar çıkmak durumunda kalıyordum. Daha önce bir şikayetim yoktu. Yaklaşık 1 ay boyunca nefes darlığım devam etti. Sonrasında bir sağlık ocağına gittim ve kalp ile alakalı olabileceği söylendi. Ameliyat olacağımı öğrenince bir korku oluştu ancak doktoruma güvendim. Şu anda çok iyiyim.\"

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