AÖF'de ders kitapları kalkıyor

Açık Öğretim Fakültesi ile diğer uzaktan eğitim sistemi kapsamındaki İktisat ve İşletme fakültelerinde ders kitaplarının elektronik ortama alınarak kağıt kitaplar kaldırılacak.

Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Davut Aydın, Eskişehir Atatürk Stadyumu’ndaki mezuniyet töreni öncesinde AÖF bölümleri ile uzaktan eğitim veren İktisat ile İşletme fakültelerini birincilikle bitiren ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Yunus Emre Kampusü’ndeki Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda yapılan törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Davut Aydın, dünyada çok hızlı bir değişim ve gelişmenin görüldüğünü, üniversite olarak kendilerinin de buna ayak uydurmaya çalıştıklarını belirtti. Rektör Prof.Dr. Aydın , uzaktan eğitim sisteminin verildiği AÖF’teki, iktisat ve İşletme fakültelerindeki ders kitaplarının elektronik ortama alınma çalışmalarına başlandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Dünyada çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Bu bakımdan bizim 30 yıldan beri sürdüre geldiğimiz sistemin de değişmesi gerekiyordu. Çok önemli bir değişim stratejisi uyguluyoruz. Baştan aşağı Açıköğretim sistemi sınav sistemiyle, ölçme ve değerlendirmesiyle, kitaplarıyla ve tüm organizasyonlarıyla yeniden yapılanıyor. Bizim yapacağımız yüzde 1’lik bir hata en az 10 bin kişiyi ilgilendirebiliyor. Bu nedenle hata yapma diye bir şansımız yok. Onun için çok dikkatli ve kademeli hareket etmemiz gerekiyor.

Bu nedenle biz 2 yıl önce sistemi Polonya süreci dediğimiz Avrupa Yüksek Öğretim kriterleri çerçevesinde dönüştürmeye karar verdik.

Her şeyiyle değişmiş bir Açık ve uzaktan Öğretim Sistemi öğrencilere sunmuş oluyoruz. Değişim sürecinde kitaplar da değişiyor. 20 milyon kitap cildi ile karşı karşıyayız. Çok büyük bir organizasyon. Ama kademeli bir şekilde bütün kitaplarımızı elektronik ortama aktarma çalışmalarımız devam ediyor. 3 yıl içerisinde kağıt kitabı kaldıracağız. Bunun yapılması gerekiyor. Kağıt ithal bir şey. Ticari ve mali boyutu da var. Kademeli bir şekilde elektronik ortama geçeceğiz. Önümüzdeki yıl Türkiye’den değişik üniversitelerden 5 bin kişilik öğretim üyesi, yazarımız, editörümüz, televizyon yapımcımız ve danışmanımız olarak Anadolu Üniversitesi ailesi içerisinde görev yapıyor olacak. Bu Türkiye ’nin en büyük eğitim organizasyonudur."

Engelli İlker engel tanımadı

Konuşmaların ardından uzaktan eğitim sistemi veren AÖF’ün bölümlerini birincilikle bitiren ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Bölümü birincisi 27 yaşındaki ortopedik engelli İlker İstanbullu, törene tekerlekli sandalye ile katıldı. İstanbullu, hediyesini almak için sahneye 4-5 kişinin tekerlekli sandalyesini merdivenlerin üzerinden havaya kaldırmasıyla çıktı. İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıdvan Karluk ile İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Melih Erdoğan İlker İstanbullu’ya hediyesini verdi.

Türkiye ’de engelli olmanın zor olduğunu ve engelli öğrenim görmenin ise hepsinden zor olduğunu söyleyen İlker İstanbullu, "Birinci olmayı beklemiyordum. Engelliler için Türkiye ’de öğrenim görmek zor tabii ki. İmkanlar kısıtlı. Hemen hemen yok gibi bir şey. Anadolu Üniversitesi bu konuda öncü bir eğitim kurumu. Bu sayede zaten üniversiteyi bitirdik. Engelli insanlar engelleriyle birlikte eğitimini devam ettiremiyorlar. Ya okuyamıyorlar ya hiç okula başlamıyorlar. Üniversiteyi bırakın engelli olup daha ilkokula gidememiş arkadaşlarımız var. Engelli insanlar imkanları dahilinde zorluklardan yılmasınlar. Hangi fırsatı yakalayabilirlerse onu değerlendirsinler" diye konuştu.

57 yaşındaki birinci

AÖF İşletme Yönetimi Ön lisans Programı birincisi 57 yaşındaki Gül Kaya da hediyesini Prof.Dr. Rıdvan Karluk ile Prof.Dr.Melih Erdoğan’dan aldı.

Daha önce Anadolu Üniversitesi AÖF Bankacılık ve Sigortacılık ile İktisat bölümlerini bitirdiğini belirten Gül Kaya, "Öğrenimim devam edecek. Bundan sonra da Hukuk Fakültesi’ni okumak istiyorum" dedi.

Celalettin Kaya da eşinin başarısının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Benim okumam için annem saçını süpürge etmiş. Bende eşimin okuması için sakalımı süpürge etmeye hazırım" diye konuştu.