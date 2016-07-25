AÖF tek ders sınavı 6 Ağustos'ta yapılacak

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tek ders sınavı iptal edilmişti. Sınavın 6 Ağustos 2016 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruda sınavın, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, AÖF tek ders sınavına girmek için gerekli koşullar şöyle:

-Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve tek dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavına girebilirler.

-Öğrencinin sınava gireceği tek derse 2015-2016 Öğretim Yılı Güz veya Bahar döneminde kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

-Başarısız olduğu tek dersten (DZ), (YZ) harf notu alan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez.

-Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için tek ders sınav hakkı verilmez.

-Tek ders sınav notu dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, dönem içi notları ile tek ders sınav notunun yüzdelik bilgileri dikkate alınarak belirlenir.

-Tek ders sınavı sonucunda hesaplanan başarı notuna göre öğrencinin harf notu, ilgili dönemde o dersten Öğrenci Değerlendirme Sistemi sonucunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenecektir.

-Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Tek ders sınavına girmeyen öğrencilerin dönem sonu harf notları geçerli olacaktır.

-Tek ders sınavı 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14.00’de Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa ve cezaevinde olup tek ders sınavına girebilecek öğrenciler için bulundukları illerdeki cezaevlerinde gerçekleştirilecektir.

-Tek ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrenciler, tek ders sınavına gireceği sınav ilini, 23-24 Haziran 2016 tarihlerinde TC kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezi’ni arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.