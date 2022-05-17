AÖF sınav giriş belgesi, AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi yayınlanmasının ardından, binlerce aday sınava gireceği merkezi öğrenmek için 2022 AÖF final sınav giriş belgesini aratmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, hangi okullarda düzenlenecek? İşte 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları giriş belgesi detayları:

2-3 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının ardından, final sınavlarını da başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, final sınavları için geri sayıma başladı.



Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden giriş belgelerini sorgulatabilecek. AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek.

AÖF bahar dönemi 2022 final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 2021-2022 bahar dönemi final sınavı, 21-22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.