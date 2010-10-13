T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AÖF KAYITLARI 15 EKİMDE SONA ERİYOR ESKİŞEHİR (A.A)

13 Ekim 2010 20:09

-AÖF KAYITLARI 15 EKİMDE SONA ERİYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 13.10.2010 - Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilen adayların internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 15 Ekimde sona erdiği bildirildi. AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ'nün Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine ÖSYS ile yerleştirilen adayların (Dönemlik-Kredili programlar hariç) kayıt işlemleri 15 Ekimde sona eriyor. Anadolu Üniversitesi'nce kayıt işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla, adayların ÖSYM'ye verdikleri adreslerine bilgilendirme mektubu gönderildi. Öğrenciler İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna http://www.anadolu.edu.tr adresindeki ''Açıköğretim'', ''Kılavuzlar'' linkinden ya da http://aofkayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinden ulaşabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24