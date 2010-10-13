-AÖF KAYITLARI 15 EKİMDE SONA ERİYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 13.10.2010 - Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilen adayların internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 15 Ekimde sona erdiği bildirildi. AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ'nün Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine ÖSYS ile yerleştirilen adayların (Dönemlik-Kredili programlar hariç) kayıt işlemleri 15 Ekimde sona eriyor. Anadolu Üniversitesi'nce kayıt işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla, adayların ÖSYM'ye verdikleri adreslerine bilgilendirme mektubu gönderildi. Öğrenciler İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna http://www.anadolu.edu.tr adresindeki ''Açıköğretim'', ''Kılavuzlar'' linkinden ya da http://aofkayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinden ulaşabilecek.