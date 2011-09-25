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Yaşam

AOÇ'de yeni park ANKARA (A.A)

25 Eylül 2011 13:44

-AOÇ'de yeni park ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Atatürk'ün, 1937 yılında çiftliklerinin ulusa devri hakkında yazdığı feragat mektubunda belirttiği üzere, ''çiftliklerin yerine göre araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler temin eylemek'' gibi çalışmalarla görevlendirdiği Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünde, Ata'nın vasiyeti çerçevesinde ''Gazi Orman Çiftliği Parkı'' açıldı. AOÇ yetkililerinden alınan bilgiye göre, 6 dönümlük alanın rehabilite edilmesiyle kurulan parkta, çocuk oyun alanları, oturma alanları, dişbudak, akçaağaç, meşe, karaçam, sedir gibi ağaçlar yer alıyor. Parkta, 500 adet gülün bulunduğu gül bahçesi, havuz, mevsim çiçeklerinden yapılan peyzajlar da bulunuyor. AOÇ bünyesindeki 11 dönümlük alan ise yine Ata'nın vasiyetine uygun olarak spor kompleksi olarak düzenlenecek. Bu bağlamda AOÇ Müdürlüğü, tarihi hamamı aslına uygun restore ederek sanat galerisi ve tarihi Alman Evi'ni ise yine restore ederek Devlet Konukevi olarak hizmete açacak. Bu arada, AOÇ'deki bira fabrikasının Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve Zirai Donatım Kurumuna devredilen arazi alınırsa 93 dönümlük alanın aslı korunarak kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüleceği kültür merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

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