AOÇ'deki imar değişikliği Meclis gündeminde: Kanuna aykırı olmasına rağmen talan devam etmektedir

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Limak Holding'e ait Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Atatürk Orman Çiftliği arazisinin imar planında yapılan değişikliği TBMM gündemine taşıyan CHP'li Ali Haydar Hakverdi, “Arazi üzerindeki yapılaşmanın kanuna aykırı olduğu birçok yargı kararı ile tespit edilmesine rağmen talan devam etmektedir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Limak Holding'e ait Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisiyle ilgili imar değişikliği yapılmasını TBMM gündemine getirdi.

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Hakverdi, değişiklikle AOÇ arazisi içinde yer alan tarihi çimento fabrikasının yıkılması, ticaret ve konut alanı inşa edilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Hakverdi önergesinde, “İmar planı raporlarına göre; Limak’ a ait olan 588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin, 261 bin metrekarelik bölümü konut alanı, yaklaşık 50 bin metrekarelik bölümü ticaret ve konut alanı, 12 bin metrekarelik bölümü ise özel eğitim alanı olarak belirlendi. Arazinin geri kalan kısmı ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, dini tesis, sağlık alanı, park, otopark ve yol alanı olarak kullanılacak” dedi.

Hakverdi, Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

"Bu arazinin imara açılmasının daha önce de alınan birçok yargı kararına rağmen kanuna aykırı olduğunu bilmiyor musunuz?"

“Atatürk Orman Çiftliği, kurulduğu günden bu yana yasayla devir ya da satış yoluyla arazilerinin yüzde 39’unu kaybetti. Alınan bu karar ile ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti bir kez daha çiğneniyor, AOÇ arazisinde talana devam ediliyor. Aldığınız bu yanlış karardan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Kamuya miras olarak bırakılan bu arazinin imara açılmasının daha önce de alınan birçok yargı kararına rağmen kanuna aykırı olduğunu bilmiyor musunuz?

Bakanlığınız döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisini Atatürk’ün mirasına uygun hale getirmeniz gerekirken hala bu talana müsaade etmenizin gerekçeleri nelerdir? Bu karar saraydan gelen bir talimatla mı alınmıştır?

Bu alanı alelacele imara açmanızın nedeni Atatürk Orman Çiftliği’nde yer alan ve ranta açılan bu arazinin, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda ‘Özel Proje Alanı ve Tarihi Sit Alanı’ içerisinde yer alması mıdır?

Atatürk Orman Çiftliği 2002 yılından bu yana yüzde kaç küçüldü?

Çiftlik arazisinin ne kadarı özelleştirildi? Hangi kamu kurumuna ne kadar büyüklükte AOÇ arazisi tahsis edildi?”