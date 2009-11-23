Anzer'de kaybolan 4 kişi köylerinde bulundu!

T24 - Rize’nin İkizdere ilçesinde kayboldukları iddiasıyla aranmaya başlanan 4 kişinin köylerinde olduğu belirlendi.



İkizdere Kaymakamlığına vekalet eden Kalkandere Kaymakamı Nedim Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anzer Yaylası’nda hayvanları ile mahsur kalan Cevat Kan’ı almak için dün sabah yaylaya doğru hareket ettiği ileri sürülen, ancak daha sonra kendilerinden haber alınamadığı iddia edilen Hüsnü Kan ile annesi ve 2 akrabasının köyleri olan Çiçekli’de olduklarının anlaşıldığını söyledi.



Jandarma yetkilileri, köy yolları kar nedeniyle kapanan köylülerin yollarının açılması için bazen böyle bir yönteme başvurduklarını iddia etti.



28 saattir kayıp oldukları açıklanmıştı



Anzer Yaylası'nda yoğun kar yağışı neeniyle 100 küçükbaş hayvanıyla mahsur kalan ve bir eve sığınan Cevat Kan İkizdere ilçesi'ndeki yakınlarını cep telefonuyla arayarak kendisine ulaşmak için yola çıkan 4 kişiyi gördüğünü birazdan yanında olacaklarını bildirmişti.



Bunun üzerine pazar günü sabahı eşi Aliye, oğulları Hüsnü ve Erol Kan ile yeğeni İhsan Kan, İkizdere-Anzer yol ayrımına kadar araçla gitti, buradan da yaylaya ulaşabilmek için yürüyüşe başladı. Ancak aradan 24 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen bu kişilerden haber alınamadığı açıklanmıştı.



Daha sonra Jandarmayla irtibat kuran Cevat Kan'ın kızı Latife Kan, babasının yaylada güvenli bir yerde beklediğini; ancak yardım için giden annesi, kardeşleri ve kuzeninden 24 saattir haber alamadıklarını belirterek yardım istedi.



Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de kardan kapalı yayla yolunu açmak için çalışma başlatmış, konuyla ilgili konuşan İkizdere Kaymakam Vekili Nedim Akmeşe, olayın haber alınmasının ardından ekiplerin harekete geçirildiğini belirterek, "İş makineleri de hemen yolu açmak için çalışma başlattı" demişti.



Bu açıklamalardan kısa süre sonra grubun yayladaki bir eve sığındığı öğrenilmişti.