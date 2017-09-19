Anzer Balı’nda 3 tonluk üretim gerçekleşti

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE’nin İkizdere İlçesi’nin 2 bin 300 rakımlı Ballıköy Köyü’nde üretilen Anzer balında bu yıl 3 ton üretim gerçekleştirildi. Son 50 yılın en verimli sezonunu geçiren Anzer balı kilosu 900 liraya satışa çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl hava koşullarına bağlı olarak üretimde oldukça verimli bir sezon geçirildiğini belirterek 3 ton dolayında üretim yapıldığını söyledi. Civelek, “Bu yıl analize gönderdiğimiz ballardan 3 tonu onay aldı. Bu miktardaki balımız satışa hazır durumda. Bu son 50 yılın en büyük üretimi oldu. Geçen yıl 2 ton bal üretimi gerçekleştirmiştik. Şu ana kadar 2 bin 200 kişi bal siparişi verdi. Bu siparişleri göndermeye başladık. Bal fiyatında bu yıl artış yapmadık. Kilo fiyatı 900 liraya satılıyor ” dedi.

SAHTESİNE DİKKAT

Anzer balı ile ilgili aldıkları önlemlerle balın taklit edilemez hale geldiğini anlatan Civelek, şöyle dedi:

“Bu konu bizler için önemli olduğu kadar bu balı alıp şifa bulmak isteyen insanlar içinde son derece önemlidir. Balın üzerinde karekodu ve üzerinde ambalajla beraber kurşundan işaret yer alıyor. Bunlar balın garanti ve tescilidir. Anzer balı almak isteyenleri bu konuda uyarıyoruz ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Bunun dışında olan ballar kesinlikle bizim ürünümüz değildir”

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü\'nde yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak satılıyor.

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