Anzak Koyu'nda Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı kitabe yenilendi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nda Anzak Koyu\'ndan çıkarma yapan Anzak askerleri için Mustafa Kemal Atatürk\'ün söylediği sözlerin yer aldığı kitabe yenilendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda tarihin en kanlı savaşların yaşandığı Çanakkale Savaşları sırasında Anzak Koyu\'ndan çıkarma yapan Anzak askerleri için Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ardından 1934 yılında, \"Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır\" sözlerini söyledi.

Atatürk\'ün Anzak askerleri için söylediği bu sözler, 25 Nisan 1985 yılında hükümet tarafından Anzak Koyu\'na İngilizce yazılı olarak kitabe ile konuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nca 5 ay önce başlatılan bakım ve restorasyon çalışmaları kapsamında; Anzak Koyu\'ndaki kitabe yenilenerek, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları\'nın, Çanakkale Destanı\'nın yazılmış olduğu tarihi alandaki bütün tarihi eserleri, anıtları, kitabeleri ayağa kaldırmaya, tarihi tekrar canlandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Anzak Koyu\'nda bulunduklarını belirten İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

\"Anzak askerlerinin yani Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin çıkarma yaptığı sahildeyiz. Ve savaştan sonra, 1934 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Anzak askerleri için söylemiş olduğu sözleri ihtiva eden kitabenin önündeyiz. Bu kitabeler çok uzun yıllar önce burada Anzak Koyu\'nda Atatürk\'ün sözlerini ihtiva eder bir şekilde ortaya konmuştu. Fakat daha sonraki süreçlerde gerek coğrafi koşullar, gerek insani etkenlerden dolayı rüzgar, güneş, yağmur, kar, don gibi koşullardan dolayı kitabeler eskimişti, dökülmeye başlamıştı. Ve yer yer de insan hayatı içinde tehlike arz etmeye başlamıştı. Biz de geçtiğimiz günlerde hemen alanda bulunan bu 15 kitabeyi bakıma, tamire, restorasyona tabi tutmaya karar verdik. Çünkü hemen hemen bütün kitabeler bakıma muhtaç bir hale gelmişti. Biz de tarihi bir alandaki bu kıymetli eserleri o halde bırakamazdık. Çalışmalarımıza başladık. Bu kıymetli tekrar eserleri aslına uygun şekilde restore etmeye karar verdik. Fakat daha sonraki süreçlerde tamirat esnasında bizi çok üzen gerek ülke içindeki basında, gerek ülke dışındaki basında tamamen yanlış, maksatlı çarpıtılmış bir şekilde sanki kitabeler yok ediliyormuş, harap ediliyormuş gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldı. Aslında tam tersi biz tarihi alanda, tarihten bize emanet olarak kalan ne varsa hepsini ama hepsini aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı\'nın görevlerinden bir tanesi de budur. Şu anda da bahse konu Anzak Koyu\'ndaki Atatürk\'ün 1934 yılında Anzak askerleri için söylemiş olduğu sözlerin önündeyiz. Şu anda kitabenin bakımı, tamiratı, restorasyonu bitti. Gerek bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı olması adına, gerek ziyaretçilerimizin rahat ziyaretler yapabilmesi adına gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ve şu anda da en son olarak da Atatürk\'ün maskını da koyduk. Avustralya ve Yeni Zelandalılar için çok önemli, çok kıymet ihtiva eden Atatürk\'ün sözleri kitabelerde yerini almış oldu.\"



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