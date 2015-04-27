Anzak Günü tweeti atan spiker işten kovuldu

Avustralya'nın SBS kanalında görevli spor spikeri Scott McIntyre Anzak Günü dolayısıyla yazan "saygısız" tweetler yüzünden işten atıldı. SBS, McIntyre'ın "kurumun iş ahlâkını çiğnediğini" duyurdu.

Scott McIntyre, Gelibolu çıkarmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı tweette "Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin yargısız infazlar, yaygın şekilde tecavüzler ve hırsızlık yaptıklarını" söylemişti.

SBS'in McIntyre'ı işten atma kararı, ifade özgürlüğüne karşı olduğu için bazı gazetecilerce eleştirildi.

SBS kanalında futbol muhabirliği ve spikerlik yapan Scott McIntyre'ın, Cumartesi günü yazdığı bir dizi tweet arasında, "Mısır, Filistin ve Japonya'daki 'cesur' Anzaklar tarafından gerçekleştirilen yargısız infazları, yaygın tecavüzleri ve hırsızlıkları anıyoruz." ve "Avustralya'nın hiçbir anlaşmazlık içinde olmadığı yabancı bir ülkeye yönelik emperyalist işgalinin kültleştirilmesi, modern toplumun tüm ideallerine aykırıdır." mesajları da vardı.

Avustralya İletişim Bakanı Malcolm Turnbull, McIntyre'ın tweetlerini "alçaklık" olarak niteledi ve "Bundan daha çirkin ve uygunsuz bir yorum düşünülemez." dedi.

McIntyre, henüz görevinden atılmasıyla ilişkili olarak kamuoyuna bir açıklama yapmadı.