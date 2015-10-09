Anuga Köln'de kapılarını açıyor



Almanya'nın Köln kentinde iki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga 10 Ekim cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak. Dört gün sürecek olan fuara 108 ülkeden 7 bin firmanın katılması bekleniyor. Bu seneki fuarda özellikle 'adil ticaret' amblemi taşıyan organik ve vejetaryen ürünlerin ön plana çıkması bekleniyor. Yetkililer, hayvansal gıda içermeyen vegan ürünlerde de patlama yaşadığına dikkat çekiyor. Ayrıca insanların yemek pişirimeye giderek daha az zaman ayırması nedeniyle çabuk pişen, hazır gıdaların yelpazesinin genişlediği belirtiliyor. Glutensiz ve laktozsuz gıdalara olan talebin de arttığı vurgulanıyor.

Bilinçli beslenme trendi

Federal Gıda Sanayii Birliği tarafından 30 bin hanede yapılan bir araştırmaya göre, giderek artan sayıda Alman öğünlerini yolda geçiştiriyor, daha az alışveriş yapıyor ve daha az yemek pişiriyor. Birliğin İcra Kurulu Başkanı Chirstoph Minhoff bugün Köln'de tanıtılan araştırmanın sonuçlarına göre, kahvaltı ve öğle yemeklerinin çoğunlukla dışarıda yendiğini belirtti. Anuga fuarı öncesi açıklama yapan Minhoff, perakende satışların azaldığını belirtirken, bilinçli ve kaliteli beslenme trendinin ise güçlendiğini söyledi.