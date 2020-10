Barış aktivisti, antropolog David Graeber, 59 yaşında hayatını kaybetti

''Wall Street'i İşgal Et'' hareketinde etkin rol oynayan ünlü antropolog David Graeber, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Heavy sitesinin aktardığına göre, Graeber’in vefatı bu sabah eşi Nika Dubrovsky tarafından doğrulandı.

Sosyal medya hesabından haberi paylaşan Dubrovsky, ''Dünyanın en iyi insanı, kocam ve arkadaşım David Graeber, dün Venedik'te bir hastanede hayatını kaybetti'' dedi.

Graeber, 28 Ağustos'ta bir YouTube videosunda bir süredir "biraz keyifsiz" hissettiğini ancak daha iyi hissetmeye başladığını söylemişti.

Londra Ekonomi Okulu'nda antropoloji profesörlüğü yapan Graeber, Borç: İlk 5000 Yıl (Debt: The First 5000 Years), Kuralların Ütopyası (The Utopia of Rules), Saçmalık işler (Bullshit Jobs) kitaplarını yazmıştı.

Wall Street'i İşgal Et hareketindeki etkinliği dışında, Küresel Adalet Hareketi'ndeki aktivizmiyle de biliniyordu.

Barış Akademisyenleri, barış imzacısı Graeber'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, ''Bu dünyayı tüm halklar için daha güzel kılmaya çalışan fikirleri bizimle olacak'' dedi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: