Antrenöre sigara cezası

Türkiye’de ilk kez Diyarbakır’da Sur Belediyespor Antrenörü Mahmut Deri, Çermik Kaymakamı Murat Erkan’ın şikayeti üzerine 207 TL para cezasına çarptırıldı.



Deplasmanlı birinci amatör kümede lider durumda bulunan Sur Belediyespor’un deplasmanda Çermikspor ile 25 Ocak’ta oynadığı karşılaşmada sigara içtiği gerekçesiyle Sur Belediyespor Antrenörü Deri’ye, Kaymakam Erkan’ın şikayeti üzerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca içtiği her sigara için 69 TL para cezası kesildi.



Sur Belediyespor Antrenörü Mahmut Deri, müsabakanın iki takımın da iddialı olması nedeniyle biraz gergin geçtiğini ve sigara içerek stres atmaya çalıştığını söyledi.



Maçı tribünden izleyen Çermik Kaymakamı Erkan’ın talimatı ile ikinci yarının ortalarına doğru bir görevlinin gelerek kimliğini istediğini belirten Deri, "Kaymakam beyin talimatı olduğunu söyledi. Ben de müsabakadan sonra vereceğimi söyledim. Müsabakadan sonra görevli arkadaşlar kulüp başkanımızın aracılığı ile kimliğimi istedi. Kimliğimi verdim. Tutanak tutulduğunu söylediler. Müsabaka esnasında üç sigara içtiğimi belirtmişler. Bu durum Kabahatler Kanunu’na giriyormuş" dedi.

Deri, Türkiye’de bir çok antrenörün canlı yayınlanan maçlarda bile sigara içtiğini söyledi.



'Sigara içmeme seyirci kalınmış'



Bir antrenör olarak çocuklara, gençlere sporculara örnek olması gerektiğine de dikkati çekerek, şöyle dedi. "207 TL para cezası kesilmiş. Yaptığım yanlıştı. Umarım bana verilen ceza Türkiye’de herkes için uygulanır. Yedek kulübesinde sigara içmem doğru bir hareket değildi. Ancak sahada uyarıcı bir levha yoktu. Soyunma odalarında ’burada sigara içilmez’ tabelası yoktu. Kulübelerde, sportif tesislerin içerisinde uyarıcı levha yoktu. Cezaya çok şaşırdım. Tabi ki cezayı ödeyeceğim. Ben de Kaymakam Erkan’a, Kabahatler Kanunu’na göre ilk sigarayı içtiğimde beni uyarmadığı ve içmeme göz yumduğu için dava açacağım. Benim sigara içmeme seyirci kaldığı için Kaymakam Erkan da benim ödediğim cezanın on katını ödeyecek. Böyle bir yasal hakkım var. Çünkü müsabakada seyirciler de görevli arkadaşlar da içiyordu. Yaptığım yanlıştı, ancak cezanın da art niyetli kesildiğini düşünüyorum."



Deri, Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca içtiği her sigara için 69 TL para cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, Türkiye’de futbol sahalarında sigara içtiği için ceza alan ilk hoca olduğunu da söyledi.





'Sporla ilgilenenler örnek olmalı'



Çermik Kaymakamı Murat Erkan, spor tesislerinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirterek, spor ile ilgilenen herkesin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Sporcuların herkese örnek olması gerektiğini belirten Erkan, "Sporcular herkese örnek olmalıdır. Spor yapılan alanlarda sigara içilmemesi için uyarıya gerek yok. Çünkü spor alanlarında sigara içilmemesi gerektiğini herkes biliyor. Kendisi sıradan bir vatandaş değil, antrenördür, hocadır. Dolayısıyla kurallara uyması gerekir" dedi. Erkan, Antrenör Deri’nin sigara içmesine göz yumduğu gerekçesi ile kendisine dava açacak olması ile ilgili hukuk yolunun açık olduğunu da söyledi. (aa)