Antrenman yapamayan kadın futbolcular sahayı kardan temizledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 8'inci grupta mücadele eden Muş Alparslan Spor Kulübü oyuncuları, kar yüzünden futbol sahasında antrenman yapamayınca, Kulüp Başkanı İzzet Kandemir ile kar temizleme çalışması yaptı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre Futbolcu kadınlar, küreklerle 75 santime ulaşan karı temizleyerek, şehir stadının bir bölümünü antrenman yapılabilecek hale getirdi. Spor salonlarının dışında da antrenman yapmaları gerektiğini belirten Başkan İzzet Kandemir, "Muş’ta bir metreye yakın kar var. Krla kaplı sahada antrenman yapabilmek için bir bölümünde temizlik yapmak zorunda kaldık. Kadınlar liginde bir yere varabilmek ve kızlarımızı bir yerlere kazandırabilmek istiyoruz. İstiyoruz ki Muş geri kalmasın. Hep birlikte bir yerlere varalım. Kızlarımız, gençlerimiz sporla uğraşsın ki başka bir şeylerle uğraşmasın" ifadesini kullandı.

Kar temizleme çalışmasına katılan futbolculardan Hazal Çetin, statda kendilerine bir antrenman alanı oluşturduklarını ifade ederek, "Birçok zorluk ve imkansızlığa rağmen futboldan vazgeçmeyeceğiz. Düzenli antrenman yapabilmek için küreklerle ar temizliği yaptık. Yaklaşık 3-4 saatte bize göre bir yer açabildik. Aslında iyi de bir antrenman oldu. Halkımızdan isteğimiz erkeklere olduğu gibi biz kadın futbol takımına destek versinler" dedi.

Futbolculardan Arzu Kırdar ise "Bana göre en güzel şey spor yapmak. Futbol için tüm zorluklara göğüs gerdik. Kar temizliği bizim için çok da zor değil. Amacımız Muş’u ve takımımızı üst noktalara taşımak. Kar, çamur da olsa biz takımımızı bırakmak istemiyoruz. Zor şartlarda mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.