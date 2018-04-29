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BBC Türkçe

Antremanda yere yığılan futbolcu Cheick Tiote hayatını kaybetti

Fildişi Sahilleri'nin milli oyuncularından Cheick Tiote, Çin'de antreman sonrası hayatını kaybetti. Tiote geçtiğimiz sezon Galatasaray için İstanbul'a gelmiş ancak sağlık kontrolünden geçememişti.

29 Nisan 2018 20:30

Fildişi Sahili'nin milli oyuncularından Cheick Tiote, Çin'de antreman sonrası hayatını kaybetti.

30 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında Çin'in Beijing Enterprises takımına transfer olmuştu.

Kulübün Sözcüsü Emanuele Palladino, "Antremanda yere yığılan Cheick Tiote hayatını kaybetti. Çok büyük üzüntü içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Orta saha oyuncusu Tiote, Fildişi Sahili'nin 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almıştı.

Futbol kariyerine 2005 yılında Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan oyuncu, daha sonra transfer olduğu FC Twente'de 86 maça çıktı.

Steve McLaren yönetimindeki takımla 2009-2010 sezonunda şampiyon oldu.

Aynı sezon sonunda İngiltere Premiere Ligi takımlarından Newcastle'a transfer olan Tiote, takımın Arsenal karşısında 4-0'dan geri döndüğü maçta hafızalardan silinmeyecek bir gole imza atmıştı.

Tiote geçtiğimiz sezon Galatasaray için İstanbul'a gelmiş ancak sağlık kontrolünde olumsuz bulgulara rastlanınca kulüp transferden vazgeçmişti.

30 yaşındaki futbolcudan vazgeçilme gerekçesi olarak menüsküs problemleri gösterilmişti.

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