Antonov merkezini Leipzig-Halle Havalimanı’na taşıyor

Dünyanın en büyük uçağını üreten Ukraynalı Antonov, üssünü Almanya’nın Leipzig şehrine kaydırıyor.

Devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta büyük hasar alan Antonov uçaklarının merkezi Hostomel Havalimanı saldırılar nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

Haber Aero'nun aktardığına göre, Dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225 Mriya geçtiğimiz ay, Hostomel Havalimanı’nda çıkan çatışmalar sonrası füzelerin hedefi haline gelmişti. Rus saldırısı ve hava sahasının işgali sonucunda havalimanının; altyapısında, ofis binalarında, hangarlarında önemli hasarlar meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Avusturya’da düzenlenen Worldwide Project Consortium Conference’a Antonov’un yetkilileri de katıldı. Burada konuşma yapan bir Antonov yetkilisi, Hostomel Havalimanı’na ve havayolunun altyapısına verilen hasarın boyutunu ayrıntılı olarak açıkladı.

Sunum sırasında Antonov, Hostomel üssünün 3 uçakla birlikte imha edildiğini söyledi. Yetkili imha edilen uçakların AN-225 Mriya, AN-74T ve bir AN-26-100 olduğunu ifade etti. Antonov görevlisi, diğer iki uçak AN-124 ve AN-22A’nın ağır hasar gördüğünü ve gelecekleri hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Yönetici sorulan bir soru üzerine Antonov’un Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda konuşlanacağını doğruladı. Bu kapsamda 5 adet AN-124-100 uçağı Ukrayna’dan çıkarılıp Leipzig-Halle Havalimanı’nda gönderilecek.

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