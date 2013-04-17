Dünyaca ünlü İtalyan filozof ve Marksist ideolog Antonio Negri İstanbul’a geliyor. Yazar, MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları ve Bakırköy Belediyesi tarafından 27-28 Nisan 2013 tarihinde düzenlenecek Filozoflarla İstanbul’da: 'Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri' konferansına katılacak.

Negri’nin ilk kez İstanbul’a geldiği etkinliğe Judith Revel, Marco Assennato, Volkan Çelebi, Ahmet Soysal da konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikte Monokl Yayınları tarafından hazırlanan Negri’nin dört yeni kitabı okurlarla buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu ve Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik süresince simültane tercüme de yapılacak.