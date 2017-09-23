T24 LogoT24 Logo
Spor

Antonio Conte'den Morata'ya övgü: Kızınızın evlenmesini isteyeceğiniz biri

"Kendisini geliştirmeli; ondan daha agresif olmasını istiyorum"

23 Eylül 2017 14:45

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın düzgün bir karakteri olduğunu dile getirirerek, "Kızınızın evlenmesini isteyeceğiniz bir erkek" yorumunda bulundu.

Sezon başında Juventus’tan transfer edilen 24 yaşındaki golcü, kısa sürede takıma ve lige adapte olarak özellikle kafa vuruşlarıyla attığı gollerle Londra ekibini sırtlamayı başardı.

Sözcü'de yer alan habere göre Atletico Madrid’e gönderilen Diego Costa’yı takımda istemeyen Conte, Morata için “Onun iyi olduğunu biliyorum. Gerçekten iyi bir insan ve karakteri de çok sağlam. Taktiksek, fiziksel ve teknik olarak antrenmanlarda da kendisini gösteriyor. Çok kibar biri ve bundan hoşlanıyorum” ifadesini kullandı.

Morata’nın iyi bir bitirici olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, “Ceza sahası içinde topla çok iyi pozisyon alıyor. Gerçekten iyi bir adam. Kızınızı evlendirmek isteyeceğiniz türden bir erkek” şeklinde konuştu.

Yine de Morata’nın eksikleri olduğunu söyleyen Conte, “Soyunma odasında onunla geliştirmesi gereken konular üzerine konuşuyoruz. Ondan daha fazla agresif olmasını istiyorum” sözlerini sarfetti.

ETİKETLER

Alvaro MorataAntonio ConteChelseakızınızınevlenmesiniisteyeceğinizbiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24