Antonio Conte'den Morata'ya övgü: Kızınızın evlenmesini isteyeceğiniz biri

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın düzgün bir karakteri olduğunu dile getirirerek, "Kızınızın evlenmesini isteyeceğiniz bir erkek" yorumunda bulundu.

Sezon başında Juventus’tan transfer edilen 24 yaşındaki golcü, kısa sürede takıma ve lige adapte olarak özellikle kafa vuruşlarıyla attığı gollerle Londra ekibini sırtlamayı başardı.

Sözcü'de yer alan habere göre Atletico Madrid’e gönderilen Diego Costa’yı takımda istemeyen Conte, Morata için “Onun iyi olduğunu biliyorum. Gerçekten iyi bir insan ve karakteri de çok sağlam. Taktiksek, fiziksel ve teknik olarak antrenmanlarda da kendisini gösteriyor. Çok kibar biri ve bundan hoşlanıyorum” ifadesini kullandı.

Morata’nın iyi bir bitirici olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, “Ceza sahası içinde topla çok iyi pozisyon alıyor. Gerçekten iyi bir adam. Kızınızı evlendirmek isteyeceğiniz türden bir erkek” şeklinde konuştu.

Yine de Morata’nın eksikleri olduğunu söyleyen Conte, “Soyunma odasında onunla geliştirmesi gereken konular üzerine konuşuyoruz. Ondan daha fazla agresif olmasını istiyorum” sözlerini sarfetti.