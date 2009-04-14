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Antonio Banderas şarapçı oldu

Aktör Antonio Banderas, şarapçılığa soyundu.

14 Nisan 2009 03:00

Aktör Antonio Banderas, şarapçılığa soyundu,ülkesi İspanya’daki Duero Nehri’nin kıyısında bulunan üzüm bağlarının yarısını satın aldı.


Ortakları, 48 yaşındaki aktörün, ülkenin kuzeyindeki Duero nehrinin kıyısında bulunan üzüm bağlarının yarısını satın aldığını söylediler. Anta Banderas adı verilen, 230 hektarlık üzüm bağlarındaki meyvelerden, Cabernet Sauvignon, Merlot ve yerel Tempranillo için kırmızı ve pembe şarap üretildiği belirtildi.

Banderas’tan önce üzüm bağları satın alan ünlüler arasında Amerikalı aktör Michael Douglas, Fransız aktör Gerard Depardieu ve İspanyol şarkıcı Joan Manuel Serrat bulunuyor.

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