Antonio Banderas, Koronavirüs'ü atlattığını duyurdu

Ünlü oyuncu Antonio Banderas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını atlattığını açıkladı.

İspanyol oyuncu Banderas, bu ay 60'ıncı doğum gününde Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu. Hastalık sırasında semptomlarının az olduğunu söyleyen aktör, normalden biraz daha yorgun hissettiğini söylemişti.

Banderas, Instagram'dan açıklamada "21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim" dedi. Banderas, sözlerine şöyle devam etti: Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum"

Banderas, virüsü atlattığı haberini kendi fotoğrafı ve Koronavirüs simgelerinden bir kolajla duyurdu.