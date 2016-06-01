Anton Corbjin'in fotoğraf sergisi 3 Haziran'da açılacak

İstanbul ’74 tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali kapsamında bu yıl, Hollandalı yönetmen Anton Corbijn’ın ‘Number 5’ başlıklı fotoğraf sergisi gezilebilecek.

Nirvana, Depeche Mode ve Arcade Fire gibi gruplar için çektiği video kliplerle tanınan Corbijn’ın filmografisinde Kontrol (Control, 2007), Centilmen(The American, 2010) ve İnsan Avı (A Most Wanted Man, 2014) gibi filmler yer alıyor. Anton Corbijn, uzun yıllardır çektiği portre fotoğraflarından oluşan serginin 3 Haziran akşamı yapılacak açılışına da katılacak.