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Kültür-Sanat

Anton Corbjin'in fotoğraf sergisi 3 Haziran'da açılacak

Corbjin, Nirvana, Depeche Mode, Arcade Fire gibi gruplar için çektiği video kliplerle tanınıyor

01 Haziran 2016 17:13

İstanbul ’74 tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali kapsamında bu yıl, Hollandalı yönetmen Anton Corbijn’ın ‘Number 5’ başlıklı fotoğraf sergisi gezilebilecek.

Nirvana, Depeche Mode ve Arcade Fire  gibi gruplar için çektiği video kliplerle tanınan Corbijn’ın filmografisinde Kontrol (Control, 2007), Centilmen(The American, 2010) ve İnsan Avı (A Most Wanted Man, 2014) gibi filmler yer alıyor. Anton Corbijn, uzun yıllardır çektiği portre fotoğraflarından oluşan serginin 3 Haziran akşamı yapılacak açılışına da katılacak.

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Anton CorbijnNirvanaDepeche ModeArcade Fire

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