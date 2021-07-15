Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona, performansı beklentileri karşılayamayan ve yüksek maaş alan Antoine Griezmann ile yollarını ayırmak üzere.

Katalan ekibi, maaş bütçesini düşürmek için Antoine Griezmann ile yollarını ayırma kararı aldı.

Barcelona, Griezmann'ı Saul karşılığında takas yoluyla eski kulübü Atletico Madrid'e göndermek istiyor. İki oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Kulüpler arasında bonservis pazarlıkları ise sürüyor. Zira Barcelona, 100 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Fransız golcüsünü, sadece Saul karşılığında elden çıkarmak istemiyor. Saul ile Liverpool ve Chelsea'nin de ilgilendiği biliniyor.