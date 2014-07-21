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Dünya
Deutsche Welle

'Antisemitizmin gerekçesi olamaz'

Fransa’da hafta sonu Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen protestolarda sinagoglara saldırılması Fransa İçişleri Bakanı’nı harekete geçirdi. Bakan, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini söyledi.

21 Temmuz 2014 16:01


İsrail'in Gazze operasyonunu genişletmesinin ardından tüm dünyada İsrail karşıtı protestolar düzenleniyor. Fransa'da pazar günü düzenlenen eylemde şiddet olaylarının meydana gelmesi İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi. Pazar günü Paris'te düzenlenen yürüyüşte, eylemciler iki sinagoga taşlı saldırıda bulunmuş, Yahudi nüfusun yoğun olduğu Paris'in Sarcelles semtinde de Yahudilere özgü gıda ürünlerinin satıldığı bir dükkan ateşe verilmişti.

Sarcelles'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Sinagoglara veya Yahudilerin işlettiği dükkanlara saldırılması kabul edilemez” dedi. Bakan, antisemitizmin hiçbir gerekçesi olamayacağını ve meşru görülemeyeceğini söyledi. Bu tür eylemlerin, kovuşturulup cezalandırılacağına dikkat çeken Bakan, camilerin veya kiliselerin saldırıya uğraması halinde de aynı şekilde davranacağını vurguladı.

Fransa, Avrupa'nın Yahudi ve Müslüman azınlığın en kalabalık olduğu ülke. Ortadoğu'daki gerginliklerin, Fransa'ya da zaman zaman yansıdığı görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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