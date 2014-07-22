Antisemitizm tartışması büyüyor



Almanya'da İsrail'in Gazze operasyonunu kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşlerde, Yahudi karşıtı ifade ve davranışların göze çarpması siyasileri kaygılandırdı. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, pazartesi günkü açıklamasında Almanya'da Yahudi karşıtı sloganlar kullananlara karşı ‘sıfır tolerans' gösterilmesini istedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardıcısı Ralf Stegner de “Her ne şekilde olursa olsun, Antisemitizm kabul edilemez” dedi.

İsrail'in Almanya Büyükelçisi de durumdan endişeli. Büyükelçi Yakov Hadas-Handelsman, Berliner Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede, ‘düşünce özgürlüğünün, İslamcılar, aşırı sağ ve sol görüşlüler tarafından nefret ve şiddet kültürünü Almanya'daki tartışmalara taşımak için kullanıldığını' söyledi ve Berlin sokaklarında tıpkı 1938'deki gibi Yahudilerin takip edildiğini kaydetti. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Dieter Graumann da, “Burada artık söz konusu olan İsrail hükümetinin politikalarını eleştirmek değil, salt Yahudi nefretinin hüküm sürdüğü açık” dedi. Graumann, siyaset, medya ve halkın desteğinin eksikliğini hissettiklerini söyleyerek, “Şimdi bu ülkedeki dostlarımızı arıyoruz” diye konuştu.

Almanya'da cumartesi günü Berlin'de düzenlenen Filistin halkına destek yürüyüşünde polis bir Yahudiyi saldırılardan korumak zorunda kalmış, perşembe günkü protesto gösterilerinde de Yahudi karşıtı sloganlar dikkat çekmişti. Essen kentinde ise cuma günü eski bir sinagoga saldırı düzenlemeyi planladıkları suçlamasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.