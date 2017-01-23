Antisemitist sözlere rağmen partiden atılmadı

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yönetimi, antisemitist ifadeleriyle tepki çeken parti üyesini ihraç etmeme kararı aldı. Partinin milliyetçi sağ kanadında yer alan Thüringen Eyalet Meclisi Parti Grup Başkanı Björn Höcke, 17 Ocak tarihinde Dresden'de vatanseverlik konusunda yaptığı konuşmada, Almanya'da yeni kuşaklara "iyiliksever büyük isimler, tanınmış, dünyayı etkileyen filozoflar, müzisyenler, dahiyane araştırmacılar ve keşiflerde bulunanları” anlatmak yerine Alman tarihinin "berbat ve gülünç” bir hale getirildiğini söylemiş, aşırı sağcıların sıklıkla dile getirdiği söylemi kullanan Höcke, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların sadece suçlu gibi gösterildiğini savunmuştu. Alman tarihine ilişkin hatırlama kültüründe '180 derecelik' dönüş talep eden Höcke, Berlin'deki "Avrupa’da Katledilen Yahudiler Anıtı”nı da eleştirerek, “Biz Almanlar, yani bizim halkımız, bu utanç anıtını başkentinin kalbine koyan dünyadaki tek halkız” demişti.

AfD Merkez Yönetim Kurulu bugün yaptığı üç saatlik telefon konferansında Höcke'nin Dresden'de yaptığı konuşma ile "partinin itibarına” zarar verdiği kararına vardı, ancak ihraç kararı almadı. Medyada yer alan, parti kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Albrecht Glaser'in önerisi üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda konuyla ilgili "hukuki ve siyasi açıdan bütün boyutların” inceleneceği bildirildi.

Parti içi çekişme

AfD Genel Başkanı Frauke Petry, geçen hafta Höcke'yi "parti için yük” olarak tanımlamıştı. Partinin önde gelen isimlerinin geçen cuma günü Berlin'de yaptığı toplantıda da Höcke'nin partiden ihracı gündeme gelmişti. Medyada çıkan haberlerde, parti yönetiminin büyük bölümünün Höcke'nin ihracından yana olduğu, ancak Höcke'yi koruyan isimler de bulunduğu belirtilmişti. Özellikle Brandenburg ve Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisleri parti grup başkanları Alexander Gauland ve Andre Poggenburg, Höcke'yi koruyan isimler arasında sayılıyor. Gauland ve Poggenburg, parti içindeki iktidar mücadelesinde de, Petry'e muhalif isimler olarak biliniyor.

Almanya için Alternatif'in önde gelen isimleri, izlenecek siyasi çizgide yaşanan tartışmalar nedeniyle partinin bölünmesinden kaygı duyuyor. Partinin bir bölümü aşırı sağcı ve antisemitist söylemlerle seçmenlerin ürkütülmemesi gerektiğini savunurken, diğer bölümü ise provokasyon ve aşırı uçlara giden açıklamalarıyla dikkati çekiyor.

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DW, JD/BK