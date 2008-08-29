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Sağlık

Antipsikotik ilaçlar beyin kanamasını tetikliyor

Şizofreni gibi psikozların tedavisinde kullanılan ilaçları alan hastalarda beyin kanaması riskinin yüksek olduğu bildirildi.

29 Ağustos 2008 03:00

Şizofreni gibi psikozların tedavisinde kullanılan ilaçları alan hastalarda beyin kanaması riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Daha önce yapılan araştırmalar ikinci nesil (atipik) antipsikotik ilaçların beyin kanaması riskini artırabileceğini göstermişti ancak Londra'daki Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan Ian Douglas ve ekibi daha eski, klasik antipsikotiklerin riskini de araştırdı.

6 milyondan fazla İngiliz’in klinik verilerini inceleyen bilim adamları, 1988-2002 döneminde, en az bir antipsikotik ilaç önerilen hastaların 6 bin 790'ının beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Araştırmacılar, bu ilaçları kullananların beyin kanaması geçirme riskinin kullanmayanlara göre 1,7 oranında fazla olduğunu hesapladı.

Bunama görülen ve antipsikotik ilaç kullanan hastalardaysa beyin kanaması geçirme riskinin 3,5 kat fazla olduğuna işaret edilerek, bunama görülen hastalara bu ilaçların önerilmemesi gerektiği vurgulandı.

Araştırmaya göre, antipsikotik ilaç kullananların beyin kanaması geçirme riski artıyor. Beyin kanaması geçirme riski ikinci nesil antipsikotik ilaçlardaysa daha eski ilaçlara göre biraz daha fazla.
Araştırma İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlandı.

(AA)

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