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Antikapitalistler Platformu'ndan "Başkanlık değil, demokrasi" paneli

Konuşmacılar arasında eski MAZLUMDER Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu da var

23 Şubat 2017 17:35

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Başkanlık değil, demokrasi" diiyerek "Hayır" kampanyası yürütecek olan Antikapitalistler Platformu, 26 Şubat'ta bir buluşma düzenleyecek.

Buluşma, saat 15.00'te İstanbul'da bulunan Cezayir Salon'da gerçekleştirilecek.

T24 yazarlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin tanıtım metni şöyle:

Milliyetçiliğe, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homofobiye, küresel ısınmaya, militarizme, savaşa, İslamofobiye, küresel kapitalizmin daha çok kâr elde etmek için tüm ezilenler üzerindeki her türden baskı ve sindirme politikalarına karşı kampanyalar inşa etmek üzereye bir araya gelen aktivistlerin oluşturduğu Antikapitalistler Platformu, referandum sürecinde “Başkanlık değil demokrasi” diyerek “Hayır” oyu çağrısı yapacak.

Antikapitalistler platformu bu doğrultuda 26 Şubat Pazar günü saat 15:00’te İstanbul’da, Cezayir Salon’da bir buluşma gerçekleştirecek.

Toplantıda antikapitalistler, feministler, barış aktivistleri, ırkçılık karşıtları, sosyalistler, demokratlar, özgürlükçüler bir araya geliyor.

Konuşmacılar ise şöyle:

Diren Cevahir Şen (Feminist avukat)
Ferda Keskin (Antikapitalistler Platformu)
Hakan Tahmaz (Barış aktivisti, yazar)
Levent Şensever (Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Durde Platformu)
Melis Özbakır (Biraradayız, Buradayız aktivisti)
Meltem Oral (DSİP)
Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli Barış Platformu)
Salih Çetin (Yaşam için Ses Ver)

Tarih: 26 Şubat Pazar
Saat: 15:00
Adres: Cezayir Salon - Firuzağa, Hayriye Cd. No:12, Beyoğlu/İstanbul

Buluşmanın Facebook etkinliği

 

ETİKETLER

ReferandumBaşkanlık değil demokrasiAntikapitalistler platformuCezayir Salon

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