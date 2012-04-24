Antikapitalist Müslümanlar 1 Mayıs'ta meydana iniyor: Mülk Allah'ındır

- Hazal Özvarış

"Kapitalizmle Mücadele Platformu" adı altında örgütlenen antikapitalist Müslüman gençler 1 Mayıs’a katılmak için çağrıda bulundu. İlk defa yapılan çağrıda; "'Hrantlar, Uludereliler/Roboskililer, Ceylanlar ve daha niceleri hangi suçlarından ötürü öldürüldü' demek için! (...) Katliamlarla, sürgünlerle, tehcirlerle varlıklarına kastedilen Ermeni ve Alevi yurttaşlarımızın hakkı için!" dendi. "'Kapitalizmle Mücadele Korteji" adıyla yapılan çağrıda, Fatih Cami'nde ölen işçiler için saat 9:00'da kılınacak gıyabi cenaze namazından sonra Taksim'e yürüneceği belirtildi. Facebook'ta duyurulan etkinlik büyük destek görüyor.

"Kapitalizmle Mücadele Korteji"ne destek veren İslamcı düşünür, yazar İhsan Eliaçık da ”1 Mayıs alanının İslam’ın devrimci yüzüyle, dini alanın da 1 Mayıs bilinciyle tanışmaya ihtiyacı var. 1 Mayıs’ta Fatih’ten Taksim’e yürüyecek Kapitalizmle Mücadele Korteji’ndeyiz. Bu yılki 1 Mayıs’a yeni bir soluk gelecek” dedi.

"Kapitalizm Mücadele/@kapitalizmmp" isimli hesapları üzerinden Twitter'da da örgütlenen, "Allah, Ekmek, Özgürlük", "Mülk Allah'ındır" sloganlarıyla yola çıkan antikapitalist Müslüman gençlerin çağrı metni şöyle:

1 Mayıs Hakkı Müdafaa Günüdür!

Emeği, ekmeği, alın terini ve hakkı müdafaa etmek İçin!

Zincirleri kırmak ve ‘kölelere özgürlük!’ demek için!

Adalet, özgürlük ve eşitlik için!

İşçinin, emekçinin, işsizin, yoksulun ve mahrumun hakkı için,

‘Asgari ücret azami köleliktir’ demek için!

AVM şantiyelerinde yanan, barajlarda boğulan işçilerin ve cezaevlerinde tecavüze uğrayan çocukların feryadı olmak için!

‘Hrantlar, Uludereliler/Roboskililer, Ceylanlar ve daha niceleri hangi suçlarından ötürü öldürüldü’ demek için!

Baskı ve sindirmeyle yok sayılan Kürt Halkının talepleri, taleplerimizdir demek için!

Ölüm değil çözüm demek ve barışa bir ses vermek için!

Erkekçiliğe ve erkek egemenliğine karşı, bedeni metalaştırılan, kişilikleri değil dişilikleri kimlikleştirilen, kapitalizmin ve tarih boyunca tüm sömürü düzenlerinin en etkili silahlarından biri olarak kullanılan, din, örf, töre adına hakları elinden alınan ve yok sayılan kadınların özgürlüğü ve eşitliği için!

Yalın ayaklıların, kimsesizlerin, horlanan göçmenlerin, diri diri gömülen seks kölesi kadınların sessiz çığlıklarını duymak ve duyurmak için!

Tutsaklarla dayanışmak, ‘siyasi-askeri operasyonlara son!’ demek için!

Çocuklarımızı robotlaştıran ve senelerce resmi ideoloji yoluyla uyutan zorunlu eğitimin dayatmacı yüzüyle hesaplaşmak için!

Zorunlu askerliğin zulüm, vicdani reddin ise insani bir hak olduğunu haykırmak için!

Katliamlarla, sürgünlerle, tehcirlerle varlıklarına kastedilen Ermeni ve Alevi yurttaşlarımızın hakkı için!

Yeryüzünde bozgunculuk yapanlara, ekini ve nesli ifsat edenlere karşı ses çıkarmak,‘Güneş, rüzgar bize yeter! Nükleere ve Hes’lere Hayır!’ demek için!

Yaratan’ın bizlere emanet ettiği ancak kapitalizmin yok etmek üzere olduğu dünyamıza sahip çıkmak, bu saldırganlığa karşı doğanın ve tüm canlıların isyanına isyan katmak için!

Dünya halklarının emek, adalet ve özgürlük mücadelelerini selamlamak,

Sömürüye, savaşa, işgale, emperyalist ve faşist saldırganlığa ‘dur’ demek için!

Halkın ve hakkın sesini yükseltmek için!

Firavunlara, Karunlara, Hamanlara, tağutlara, kula kulluğa ve köleliğe geçit vermemek için!

Sınıfsız, sınırsız bir barış yurdu için!

1 Mayıs’ta Taksim Meydanındayız!

1 Mayıs Kapitalizmle Mücadele Korteji

"İnsan için emeğinden başkası yoktur" (Kur'an: Necm 39)