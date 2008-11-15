Antikalar modern giyiniyor

Markanın yaratıcısı Amerikalı gezgin Elizabeth Hewitt'in geleneksel yöntemlere sadık kalarak yarattığı tasarımlar, markanın kimliğiyle örtüşen bir adreste: Sultanahmet'te



Türkiye’de kurulan ancak bugüne kadar sadece uluslararası tasarımcılara hizmet veren marka Tulu, ilk showroom’unun açılışını keyifli bir kokteyl ile kutladı. Markanın kurucusu Elizabeth Hewitt’in Osmanlı, Asya ve Ortadoğu motifleriyle modern formları harmanladığı tasarımlar, mağazanın konseptiyle uyumlu bir semt olan Sultanahmet’teki dört katlı showroom’da sergileniyor.



Antikanın gizemli yanı ile günümüzün çağdaş tasarım anlayışını bir arada kullanarak Tulu markasını yaratan Elizabeth Hewitt, dekoratif öğelere yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Amerika’da tekstil tasarımı eğitimi gören Elizabeth Hewitt, antika tekstil ticareti yaparken, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’yu dolaşarak bu bölgelerdeki geleneksel tasarımları araştırmış.



Antika tekstil tasarımlarının gizemine kapıldığında da ortaya antik motiflerle bezenmiş kumaşlar, yastıklar, yatak takımları, aydınlatmalar ve mobilyalar çıkmış. Koleksiyonda yer alan el yapımı kemik işlemeli ahşap masa ve sandalyeler, antika parçalarla iç içe geçirilerek tasarlanmış. Elizabeth Hewitt, koleksiyonunu tasarlarken Osmanlı işlemeleri, İznik seramikleri, XIX. yüzyıl antik Rus kumaş baskıları, antik Hint ve Burma (Myanmar) desenlerinden ilham almış.



Tulu’nun ipek ve pamuklu kumaştan üretilen tekstil ürünleri, usta zanaatkârlar tarafından tamamen elde dokunmuş. Modanın Madonna’sı Oscar de la Renta’yı ikat tasarımıyla etkilemeyi başaran Hewitt, Oscar de la Renta’nın yanı sıra birçok moda tasarımcısına kendi tasarımlarından üretimler yapmış. Türkiye, Özbekistan ve Hindistan’da geleneksel yöntemlerle tamamen el işçiliğiyle üretilen tasarımları Tulu’nun zengin showroom’unda görebilirsiniz.



Tulu; Binbirdirek Mah., Üçler Sok., 9, Sultanahmet, İst. Tel: (0212) 518 87 10.



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