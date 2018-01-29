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Spor

Antikacı Jeremiah'ın 6 aylık azmi!

Ağustos ayının başından bu yana diyet ve spor yapan antikacının geçirdiği değişim ilham verici

29 Ocak 2018 15:41

Jeremiah Peterson, 39 yaşında bir antikacı. Fazla kilolarından kurtulmak için diyetle beraber spor yapmaya başladı. Hayatını tamamen değiştiren Jeremiah Peterson, 6 ay içerisinde bambaşka bir kişiye büründü. Yaşları 9,7 ve 6 yaşında olan çocuklarını bir dağ gezisine götürmeye karar veren Peterson, sırt çantası ile yaptığı yürüyüşün kendisini ne kadar zorladığını fark etti. Yürüyüş sırasında çok zorlanan Peterson, geziden geriye aklında sadece nefes nefese kaldığı ve bir süre sonra eşlik edemediği için çocuklarını nasıl zor durumda bıraktığı oldu.

Sıkı bir diyet ve yoğun egzersiz programı uygulamaya başlayan adam kısa sürede büyük değişim yaşadı.Montana’da antika şirketinde çalışan Jeremiah Peterson, Ağustos ayında diyete başladığında ilk fotoğrafını çekti.

 

Uzun sürecek olan diyet ve spor ile yaşadığı değişimi paylaştığı fotoğrafla ortaya koydu.

6 ayda inanılmaz bir değişim yaşayan Peterson, şunları söyledi:  ‘Sonuçları gördüğünüzde aynaya bakarken çok motivasyon kazanıyorsunuz. Kazandığınız motivasyon daha da dikkat etmenizi sağlıyor. Değişimim o kadar hızlı oldu ki, gördüğüm manzara karşısında her gün spor yapmaya başladım. Artık egzersizlerimi günde 3 saate kadar uzatıyorum. Önceden alkol aldığımda yaşadığım rahatlama hissini şu an yürüyüş yaptığımda yaşıyorum. Buna ulaşmak için sadece fiziksel görünüşünüzü düşünmemelisiniz. Aileniz için istedikleriniz, düşünce ve hisleriniz de işin içinde olmalı.’

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