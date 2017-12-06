Antika tutkusuna 1.5 milyon lira harcadı

Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Kavak ilçesindeki lokantasında müşterilerine damak tatlarına hem de bulundurduğu antika eşyalarla gözlere hitap eden Cengiz Toprak, antika tutkusuna 10 yılda yaklaşık 1.5 milyon lira harcadı. Çocuk yaşlardan itibaren antika merakı olduğunu söyleyen Cengiz Toprak, \"10 yılda aralarında gaz lambaları, yük taşımaya yarayan sepet, radyo, bakır tas, güğüm, tüfek ve sini gibi birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyalara 1.5 milyon lira para harcadım\" dedi.

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde kendisine ait lokantada hizmet veren, evli 1 çocuk babası Cengiz Toprak (43), çocuk yaşlardan beri merak saldığı antika tutkusuna 10 yılda yaklaşık 1,5 milyon lira harcadı. İşyerinde müşterilerinin hem damak tatlarına hem de bulundurduğu antika eşyalarla gözlerine hitap eden Cengiz Toprak, birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyaları toplamaya başladığı günlerden söz ederken şöyle dedi:

\"Antika tutkum çocukluk yaşlardan beri var. 10 yıl önce ayakkabı sektöründeydim ve aldığım bu eşyaları depolarda saklıyordum. Sonra yemek sektörüne girdim ve son 10 yılda merak ettiklerimi ve istediklerimi almayla işe başladım. İlk başlarda antikaları genelde çevre ilçelerimizdeki köylerimizden ve bölgedeki diğer şehirlerimizden topluyordum. Mesela bir gaz lambası için Tokat’a gittiğim. Bir sini almak için Sivas’a bile gittim. Gezmek için gitmiş olduğum başka yerlerde de eski olan ve antika eşya satanları ziyaret ediyorum. Ayrıca Samsun’da antika eşya bulma konusunda sağ olsunlar bana destek olan çok arkadaşım oluyor. Bu eşyalar gerçekten çok önemli ve de para ile bulunabilecek eşyalar değiller. Aralarında gaz lambaları, yük taşımaya yarayan sepet, radyo, bakır tas, güğüm, tüfek ve sini gibi birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyalara 1,5 milyon lira para harcadım.\"

Türkiye\'nin dört yanına halen antika eşyaları almaya gittiğini ve ileride bir müze açmak istediğini söyleyen Cengiz Toprak, \"Halen gezmeye de gitsem o ildeki esnaflar antika eşyaları nerelerde bulabileceğimi sorup görmeye gidiyorum. Beğendiğim ya da bende olmayan bir parça varsa alıyorum. Antika tutkusu bende artık bağımlılık yaptı. Nefesim yettiği müddetçe toplamayan devam edeceğim. İleride de bu eşya ya da eserlerden bir müze açmayı düşünüyorum\" dedi.

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