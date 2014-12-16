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Yaşam

Antika hırsızları çamura saplandı

Bodrum'da antika eserleri çalarak kaçmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden biri polis ekiplerince gözaltına alındı

16 Aralık 2014 09:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çiftliğe giren 3 kişi, antika eserleri çalıp kaçtıkları kamyonetle çamura saplandı. Bölgeye giden polis ekipleri 3 şüpheliden birini yakaladı.

Yalıkavak mevkisinde bulunan bir çiftliğe kamyonetle giren kişiler, çiftlikte bulunan ve antika olduğu öğrenilen eserlerin bir bölümünü kamyonete yükledi.

Olay sırasında çiftlikte devriye yapan bekçinin düdük çalmasıyla panikleyerek kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheliler çamura saplandı.

Bekçinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, 3 şüpheliden M.A'yı yakalarken, kaçan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Çiftlik işletmecisi Mevlüt Soyyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik elemanının sahayı kontrol ettiği sırada hırsızlık olayının tespit edildiğini söyledi.

Hırsızların antika eşyaları kamyonete yüklediğini belirlediklerini anlatan Soyyılmaz, "Eşyaları alıp panikleyerek çıkmaya çalışmışlar. Stabilize yola kamyoneti panikle sürdükleri sırada çamura saplanmışlar" dedi.

Antika eşyaların değerinin yaklaşık 10 bin dolar olduğunu ifade eden Soyyılmaz, şöyle konuştu: 

"Burada bize ait olan ve değeri yaklaşık 10 bin dolar olan antika eşyaları kamyonete koymuşlar. Güvenlik arkadaşın durumu sorması üzerine hırsızlık olayı ortaya çıkmış. Güvenlik bize haber verdi ve polis ekipleri çalışma başlattı. Şu anda bir kişi yakalanmış. Olayla ilgili gerekli soruşturma devam ediyor."

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