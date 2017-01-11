Antik Sümer kenti ortaya çıkarıldı

Roma Sapienza ve Perugia Üniversitesi tarafından 10 Ekim 2016’dan 1 Aralık 2016’ya kadar üç antik Lagaş Sümer Devletlerinden biri olan antik Nigin sit alanı olan Tel Zurghul’da gerçekleştirilen İtalyan arkeolojik kampanyası sonuçlandı. Çalışma Mezopotamya dönemine ışık tuttu.

Nereye.com'da yer La Sapienza Üniversitesi’nden Davide Nadali ve Perugia Üniversitesi’nden Andrea Polcaro tarafından ortak yönetilen bu iki kazı kampanyasında, araştırmalar M.Ö 3000 yılına dayanan ve bir binanın tamamıyla pişirilmemiş tuğlalar ile inşa edildiği yerleşkenin merkezine uzanan dağ eteğinde yer alan bir bölgede devam etti, araştırmacılar hala çok az bilinen bir Mezopotamya dönemine ışık tuttu.

Depo alanları olarak değerlendirilen şuana kadar araştırılan üç odada son derece iyi yapılmış ve korunmuş büyük boyalı kavanozlar bulundu.

A Dağı’nın zirvesinde bu yıl açılan ikinci kazıda arkeologlar bazıları Musée du Louvre, Paris’te saklanan bölgedeki diğer sit alanlarında ve Tel Zurghul’da bulunan antik Lagaş Devleti krallarının birçok çivi yazısı yazıtlarından bilinen varlığı su ve balıkçılık ile çağrıştırılan Tanrıça Nanshe’ye adanan bir tapınağa rastladılar.

Mezopotamya mitolojisinde cennetin kapılarını açan, kötülüğe karşı koruyucu olan insan kafalı bir boğayı tasvir eden kil levha en önemli bulgular arasındadır.

2015’teki İtalyan arkeolojik gezisinin ilk kazısı çoktan sit alanının tarihinin e az M.Ö 5000’e uzandığını ve Geç Uruk Dönemi sırasında M.Ö dördüncü bin yıllık döneme kadar büyük bir yerleşke içinde geliştiğini öne sürmüştü.