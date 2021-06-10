Antik şehir Akropolis'e beton yol yapıldı; arkeologlar "skandal" olarak yorumladı

M.Ö. beşinci yüzyıldan kalma antik Yunan kenti Akropolis'e engelli bireylere kolaylık sağlamak adına betonarme yol döşendi ve iki tekerlekli sandalye taşıyabilen yeni bir asansör yapıldı. Yeni patika ve asansör montajı, arkeologlar tarafından "skandal" olarak nitelendirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 3 bin 500'den fazla imza sahibi, çevrimiçi aktivist ağı Avaaz'da yolların kaldırılması ve diğer öngörülen değişikliklerin iptal edilmesi çağrısında bulunan açık mektubu onayladı.

Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen yeri Akropolis'i görmek için, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden önce yaklaşık 3,5 milyon turist uğradı. Değişiklikler, tapınakların Covid-19 nedeniyle halka kapatıldığı altı ayda gerçekleşti.

Arkeologlar, antik kenti korumak yerine kitle turizmine öncelik verilmesinden şikâyet ediyor.

Yunan Arkeologlar Derneği Başkanı Despoina Koutsoumba, "Özellikle kruvaziyer endüstrisinden, daha büyük kalabalık grupların ağırlanabilmesi için ziyaretçi kapasitesini artırma konusunda büyük bir baskı var." dedi

Brown Üniversitesi'nde arkeoloji ve modern Yunan çalışmaları profesörü Yannis Hamilakis, anıtın bir dünya mirası alanı olarak önemi göz önüne alındığında, değişikliklerin “küresel boyutlarda bir skandal” olduğunu söyledi.