Antik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılacak

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın girişimleriyle 23 yıl aradan sonra kazı çalışmalarının 2009'da yeniden başladığı Ankara'daki Antik Roma Tiyatrosu ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.





Tiyatronun ülkenin kültür ve sanat yaşamına kazandırılması amacıyla hazırlanan röleve, restorasyon projeleri de Ankara Kültür Varlıkları Bölge Korumu Kurulunda değerlendirme aşamasında bulunuyor.





Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da turizmi canlandırma çalışmalarının hız kazandığını söyledi. Bu kapsamda ''Kale Eylem Planı'' olmak üzere, Hacı Bayram-ı Veli Camisi, ve Hamamönü'nde Valilik ve Büyükşehir Belediyesince önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Acar, Ankara'nın da turizmden hak ettiği payı alacağını belirtti.





Tarihi Ankara'nın her geçen gün daha çok ortaya çıktığını, kentte yaşayanların da merak içinde olduğunu dile getiren Acar, Başkentte turizme kazandırılacak, yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de ilgisini çekecek cazibe merkezleri oluşturulduğunu ifade etti.





Ankara Kalesi Eylem Planı'na göre, kalenin kültür turizmine kazandırılması çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdüğünü anlatan Acar, ''Hacı Bayram-I Veli Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları Ankara Kalesi'nde altyapı çalışmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hisarpark Caddesi'nde yer alan ve Ankara'daki en önemli buluntulardan biri olan Antik Roma Tiyatrosu kazı çalışmaları da Anadolu Medeniyetleri Müzesince sürdürülmektedir'' dedi.





Tiyatroda bu yılki kazı çalışmalarının sona erdiğini kaydeden Acar, ''Tiyatro kazı çalışmaları bittikten sonra turizme kazandırılacak. Aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak'' diye konuştu.





